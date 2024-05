"Co pomyślą polscy sąsiedzi?". Media o uroczystościach w Niemczech

"Wszystko to pięknie. Ale co pomyślą sobie przy tej okazji polscy sąsiedzi? – pyta autor. Przecież – kontynuuje – rocznica konstytucji jest obchodzona nie tylko jako niemieckie, ale także jako europejskie wydarzenie. "Polska stworzyła pierwszą w Europie konstytucję, co obchodziliśmy 3 maja 2024 r. jako kamień milowy. Bez (polskiej konstytucji) Niemiecka Ustawa Zasadnicza być może nigdy nie powstałaby w tej formie" – pisze Kurianowicz i pyta – "Jak można było o tym w tak ważnym dniu jak rocznica Ustawy Zasadniczej zapomnieć?".