Niemcy chcą mieć największą armię NATO w Europie. I robią wiele, aby to się nie stało

Niemcy do armii się nie garną

Sami Niemcy dość chętnie patrzą na rozbudowę armii. Eva Högl, parlamentarna komisarz ds. Sił Zbrojnych wzywa do zwołania panelu obywatelskiego, który zajmie się kwestią służby wojskowej. 57 proc. Niemców popiera zamiar podniesienia wydatków zbrojeniowych do dwóch lub więcej procent PKB na obronność. Jedynie 31 proc. ocenia to krytycznie. Z drugiej strony pozytywnie Bundeswehrę ocenia jedynie 45,5 proc. Niemców. To spadek aż o 10 proc. w ciągu dwóch lat.