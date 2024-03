Kompromitacja kontrwywiadu niemieckiego. "Muszą polecieć głowy"

W przypadku maili Dworczyka mieliśmy jednak do czynienia raczej z niefrasobliwością polegającą na używaniu niezabezpieczonej poczty prywatnej do celów służbowych. Oczywiście zgodnie z zasadą "okazja czyni złodzieja" zostało to wykorzystane przez wschodnie służby. Minister Dworczyk jest politykiem, a nie oficerem, czy funkcjonariuszem i mógł nie być wystarczająco przeszkolony. Chociaż musiał przynajmniej wiedzieć, co to jest bezpieczna łączność.