Moskiewski łącznik. "Schröder zawsze był płatną marionetką i pionkiem Putina"

M.W.: Ale uważam, że istotną rolę grał tu wpływ Schrödera. To była bardzo bliska relacja, nawet jeśli później widywali się rzadziej. Steinmeier często powtarzał: "Bez Rosji się nie da". Bezpieczeństwo jest możliwe tylko z Rosją. To był dogmat. A z dogmatami bywa tak, że człowiek potrafi ich bronić wbrew rzeczywistości. I o to właśnie trzeba mieć do całej tej ekipy pretensje. Bo od Czeczenii, przez Gruzję, aż po rosyjską obecność w Syrii, widać było, jaki cel ma Putin. I widać było, do czego doprowadzi zależność energetyczna. A jednak to zrobili. Zwiększyli jeszcze naszą zależność od rosyjskiego gazu. Oskarżając krytyków o najgorsze rzeczy.