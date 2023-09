8 nowych krajów w Unii? "Politico": Wyścig z Putinem grozi rozsadzeniem Wspólnoty

Optymistyczna data rozszerzenia Unii Europejskiej: 2030 rok

Co najważniejsze, wydaje się, że Niemcy i Francja są za przyłączeniem nowym krajów do Unii Europejskiej - pisze Politico. Pozostaje jednak wciąż kluczowe pytanie: kiedy? Przewodniczący Rady UE Charles Michel wezwał do przyjęcia nowych członków do bloku do 2030 roku. Zaś prezydent Francji Emmanuel Macron popiera koncepcję stopniowego rozszerzania, przy czym kraje najpierw uzyskają dostęp do jednolitego rynku, a następnie zostaną pełnoprawnymi członkami UE.