Yuval Noah Harari dla WP: Potrzebny jest nowy światowy porządek, bo stary działa źle

Tak, ponieważ wiąże się z cierpieniem. Wojna jest cierpieniem. Kiedy czytamy o wojnie w książce lub oglądasz film, brzmi ona bardzo ekscytująco. Ale w filmie mamy tylko obraz i dźwięk. Gdybyśmy mogli naprawdę poczuć szok bólu w swoim ciele, poczuć, co to znaczy być postrzelonym, co to znaczy głodować, co to znaczy marznąć, nikt nie lubiłby wojny. Reżim rosyjski zbudował jednak kult wokół wielkiego zwycięstwa w II wojnie światowej. Po tym zwycięstwie prawie wszystko w historii Rosji poszło źle. W czasach komunizmu zbudowali więc wokół Wielkiej Wojny Ojczyźnianej swoją narodową mitologię. Tak, było to oczywiście wielkie osiągnięcie, ale budowanie na nim oznaczało ciągłe patrzenie w przeszłość – tak jakby najlepszym okresem w historii Rosji była II wojna światowa. Jeśli więc wychowali całe pokolenie ludzi, w tym samego Putina, na idei, że wojna to najlepsze, na co mogą liczyć...