Spędził dwa miesiące w podziemiach Azowstalu. "Mówili, że możemy jeździć po całej Ukrainie, a i tak nas dopadną"

Musiałem przyznać, że jednak jeszcze trochę będziemy musieli się ukrywać. Zrozumiałem, że na powrót do normalnego życia poczekamy dłużej. Dlatego zdecydowałem się zaryzykować i wrócić do mieszkania po nasze dwa koty. Same by nie przetrwały. Udało się je wziąć do schronu, ale później jeden z nich dostał zawału serca z powodu ciągłych wybuchów, a drugi uciekł. Ja wróciłem po zwierzęta w ostatnim momencie. Inni nie mieli tyle szczęścia i ich zwierzaki zostały same.