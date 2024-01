Manuela Schwesig o odwołanej wizycie w Polsce: "Zły moment"

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu polska redakcja Deutsche Welle, Senat zrezygnował z zaproszenia przewodniczącej Bundesratu i zarazem premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manueli Schwesig do Polski. Socjaldemokratka miała przebywać w Polsce z oficjalną wizytą od 20 do 23 lutego na zaproszenie marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Miała to być pierwsza zagraniczna wizyta Schwesig w funkcji przewodniczącej Bundesratu, którą pełni rotacyjnie przez rok do 31 października 2024 roku.