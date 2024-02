Gen. Rajmund Andrzejczak dla WP: Trwa bitwa o czas. Ukrainy, Polski i całej Europy

Jestem przekonany, że gdybyśmy weszli do centrum handlowego i zapytali, co oznacza dany sygnał dźwiękowy, to nikt by nie wiedział. I nikt by się nie ruszył. A jednocześnie niewielu poprze pomysł, by za to karać. Niemniej, by systemowo do tego podejść, potrzebne są regulacje prawne, ustawa o ochronie ludności cywilnej, nakładająca na organa państwa obowiązki i nadająca im kompetencje, by je egzekwować. To musi być precyzyjnie usankcjonowane.