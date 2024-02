"Odetchnęliśmy w Berlinie z ulgą". Stosunki polsko-niemieckie da się naprawić?

- Oglądaliśmy obrady polskiego Sejmu. To, co powiedział Kaczyński, było straszne. Cała wcześniejsza niemiecko-polska atmosfera została przez politykę PiS zdemolowana. Zdajemy sobie sprawę, że ona wynika z politycznej kalkulacji, ale przy Kaczyńskim wygląda to tak, jakby on był przekonany, że Polak z Niemcem nie może być przyjacielem. On jest po prostu twardogłowym nacjonalistą - dodaje Abraham.