"To robi wrażenie". Niemiecki minister zachwycony zmianami w Polsce

Pytany przez Deutsche Welle, czy fakt, iż pierwszym po zmianie władzy przedstawicielem niemieckiego rządu, który złożył wizytę w Warszawie, jest minister sprawiedliwości, jest gestem symbolicznym, Buschmann odpowiedział: - Niemcy są zawsze zainteresowane dobrą współpracą z Polską. Polska jest wielkim sąsiadem. Chcemy zarówno z Polską, jak i z Francją utrzymywać dobre sąsiedztwo. A jeśli istnieje możliwość poprawy tych relacji, to chętnie się do tego przyczynię. Dlatego wybrałem się w tę podróż. Nie ścigałem się z innymi, kto będzie pierwszy. Chodziło o poprawę kooperacji, a to udaje się najlepiej podczas bezpośredniego kontaktu - oznajmił.