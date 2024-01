Duda odpowiada Tuskowi. Padło powiedzenie po niemiecku

CNN opublikowało artykuł o zmianach wprowadzanych przez rząd Donalda Tuska o tytule "Poland’s new leader is hellbent on restoring democracy - even if it means war with his populist rivals", czyli "Nowy przywódca Polski jest zdeterminowany, by przywrócić demokrację - nawet jeśli oznacza to wojnę z populistycznymi rywalami".