Niemcy zalewa fala migrantów. Ich szlak prowadzi przez Polskę

- Tylko jeden Irakijczyk, a reszta to Syryjczycy - podsumowuje Jens Schobranski. - Wszystko wskazuje na to, że dotarli do nas szlakiem bałkańskim. Najczęściej wiedzie przez Grecję lub Bułgarię do Macedonii. Stąd wystarczą trzy dni drogi, by dostać się do Serbii, a dalej na Węgry i już blisko do miejsca docelowego: albo przez Austrię do Niemiec, albo przez Słowację i Polskę. Granica austriacko-niemiecka od dawna jest mocniej patrolowana, między innymi w Bawarii. Polska w takim wypadku stała się głównym węzłem komunikacyjnym.