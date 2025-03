Eurojackpot: Polacy wśród zwycięzców! Gigantyczna kwota dla Szweda

W ostatnim losowaniu Eurojackpot, które miało miejsce 25 marca, szczęście uśmiechnęło się do gracza ze Szwecji, który zdobył główną nagrodę. Kwota 115 mln 874 tys. 580 euro to jeden z najwyższych wyników w historii tej loterii.

Polacy również mieli powody do radości. Dwie wygrane II stopnia, każda warta 2 mln 428 tys. 596 zł 70 gr , to rzadkość w naszym kraju. Zazwyczaj gracze z Polski osiągali wygrane niższych stopni.

Pamiętajmy, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jest on potrącany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Wyniki Lotto 25.03.2025 – losowania Eurojackpot, Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto

Wyniki Lotto 25.03.2025 – losowania Eurojackpot, Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto

Eurojackpot to loteria, która łączy 18 krajów europejskich, w tym Polskę. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Ostatnie losowanie przyniosło wiele emocji, a kolejne już za kilka dni. Czy szczęście ponownie uśmiechnie się do Polaków? Czas pokaże.