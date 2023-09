Berlin "uważnie monitoruje sytuację na granicy". Konsekwencje afery mogą być poważne

- Gdyby ten rząd siedział cicho i tylko miał pewne rozterki w kwestii uchodźców, to to, co się teraz wydarzyło, nie wzbudziłoby takiego zainteresowania. Uważam, że będzie to jednak bardzo komentowane w Europie. Nawet jeżeli tylko część z tych doniesień się potwierdzi - zaznacza.