"Zawieszenie lub wydalenie z Schengen". Konsekwencje mogą być fatalne

Afera wizowa zatacza coraz szersze kręgi. Trasa przerzutowa prowadziła nawet do USA. - To obniży zaufanie do nas naszych zachodnich partnerów, które już pewnie dzisiaj za wysokie nie jest - uważa Andrzej Byrt, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. - Konsekwencje mogą być jednak daleko bardziej idące - dodaje Ryszard Schnepf, były ambasador w USA.