"Są u kresu możliwości". Chcą zmian na granicy z Polską

Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier (SPD) oskarżył Rosję i Białoruś o wykorzystywanie uchodźców do destabilizacji Niemiec. - Za rosnącymi liczbami migracji przez Europę Wschodnią stoi ukierunkowana kampania Rosji i Białorusi - powiedział gazecie "Funke Mediengruppe" (21.09.2023). Według niego na przykład syryjscy uchodźcy są przerzucani z Turcji do Rosji w "zorganizowany" sposób, aby następnie przybyć do Niemiec przez Białoruś i Polskę.