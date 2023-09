Film Agnieszki Holland. Kaczyński zabrał głos

- Ten film jest przygotowaniem do zburzenia ogrodzenia (na granicy polsko-białoruskiej) i do zgody na relokacje migrantów. Tak to trzeba odbierać na płaszczyźnie politycznej, płaszczyźnie faktów, która opiera się o analizę obecnej sytuacji - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do filmu Agnieszki Holland pt. "Zielona granica".