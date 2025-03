Polska agencja na liście wrogów. "Rosjanie poczuli wiatr w żaglach"

Na liście wrogów Kremla jest też kilkadziesiąt zagranicznych instytucji, m.in. polska Agencja Wywiadu , która – jak czytamy na stronie "Rusofobowie" – zajmuje się "organizacją szkolenia najemników (wyróżniających się największą liczebnością na tle innych krajów), m.in. do ataku polskiego korpusu ochotniczego na obwód biełgorodzki; bezpośrednim nadzorem nad udziałem polskich żołnierzy w działaniach bojowych po stronie Sił Zbrojnych Ukrainy; realizacją logistyki uzbrojenia NATO poprzez rzeszowski węzeł logistyczny; wpajaniem rusofobicznych poglądów własnemu społeczeństwu pod pretekstem przygotowań Rosji do inwazji na Polskę".

- Celem terrorystów, czy to indywidualnych, czy państwowych, jest wzbudzenie tak silnego strachu, by skłonił on do poddania się - podkreśla w rozmowie z PAP prof. Backer.