Skierniewice. 79‑latek wjechał na peron kolejowy. Jego samochód zsunął się na tory

Do incydentu doszło 25 marca na stacji kolejowej w Skierniewicach około godziny 15:45. Samochód, którym kierował 79-letni mieszkaniec Brzezin, zsunął się z peronu na tory. Jak informuje TVN24, kierowca tłumaczył, że oślepiło go Słońce, co spowodowało, że zjechał z peronu prawą stroną pojazdu.