Sikorski ostrzega. "Groźby Putina trzeba traktować poważnie"

Groźby trzeba traktować poważnie

Na pytanie, czy Rosja zagraża Polsce, Sikorski stwierdził, że kiedy Putin grozi jakiemuś krajowi, to robi to na poważnie. Zdaniem szefa MSZ, Zachód zbyt często nie traktował Putina poważnie, a rosyjski przywódca groził już Polsce, Łotwie i Finlandii. - Na Białorusi są rosyjskie czołgi. Teraz Rosja przeniosła tam również broń jądrową. A broń nuklearną w pobliżu Królewca, rakiety Iskander, które mogą dosięgnąć Berlina. Zawsze dziwi mnie, że nie jest to tematem w Niemczech - zauważył szef MSZ.