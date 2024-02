Joe Biden o Ukrainie i NATO. "Zegar tyka"

- To jest oburzające w stopniu, którego nie mogę pojąć. Tak długo jak ja będę prezydentem, Ameryka będzie przywiązana do naszych sojuszników, tak jak oni są przywiązani do swoich zobowiązań wobec nas. Putin musi wiedzieć, że jeżeli ktokolwiek nas zaatakuje, to sojusznicy z NATO będą nas bronić, podobnie jak my będziemy bronić każdej piędzi ziemi NATO - zadeklarował Biden.