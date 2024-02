Biden o śmierci Nawalnego: Jestem rozwścieczony

- Nawalny odważnie występował przeciwko korupcji, przemocy i wszystkiemu złemu, co czyni Putin. W odpowiedzi Putin go otruł, aresztował, wysłał do więzienia, trzymał w izolacji, a nawet to nie powstrzymało go od nazywania po imieniu kłamstw Putina - wspominał rosyjskiego opozycjonistę Biden. - Nawet w wiezieniu mówił prawdę - dodał.