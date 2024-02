Alarm Alpha w Malborku. Wystartowały włoskie F-35

- Jesteśmy w Malborku od września. Strategicznie to wyjątkowe miejsce. Do Królewca jest ok. 70 km, do granicy z Białorusią - 300 km. Ale my nie liczymy dystansu w kilometrach, tylko w minutach. Do Rosji to ok. pięć minut, do Białorusi ok. 15 minut. W razie potrzeby musimy reagować natychmiast i reagujemy, w końcu mamy F-35, najnowocześniejsze samoloty myśliwskie świata - mówi płk Vergallo.