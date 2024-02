Syrski to "radziecki generał"? "Działał na najwyższym poziomie"

Nie wydaje się, aby była to tylko "kwestia niezadowolenia". Po walkach o Bachmut za Syrskim ciągnie się renoma człowieka, który dąży do celu, nie zważając na straty. Cytowani przez "The Economist" oficerowie z jednej strony chwalą Syrskiego za profesjonalizm, ale z drugiej mówią, że ich przeraża, bo zarządza poprzez strach. Jest to więc postać co najmniej niejednoznaczna.