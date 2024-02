Śmierć Nawalnego. "Dla Putina był ochłapem społecznym"

Sygnał został wysłany, gdy Nawalny został surowo i demonstracyjnie potraktowany przez sądy, do których trafiały kolejne sprawy karne. Faktycznie doprowadziło to do delegalizacji pozasystemowej opozycji w Rosji. Był to pokaz siły: każdy, kto przeciwstawi się władzy, zostanie bezlitośnie zmiażdżony. To, co stało się później, było tylko konsekwencją tej decyzji. Nawalny został po prostu rzucony na pastwę losu. Był całkowicie bezbronny, a system go pożarł.