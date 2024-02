Anna Maria Dyner: Żywy Nawalny, nawet za kratami, był wyzwaniem dla reżimu

Anna Maria Dyner zastrzegła, że nie są jeszcze znane przyczyny śmierci Aleksieja Nawalnego. - Czy były to kwestie zdrowotne, czy jednak długie ręce Kremla? Myślę, że zdecydowanie to ostatnie, dlatego, że Kreml znany jest z tego, że stara się eliminować i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, swoich politycznych przeciwników. Żywy Nawalny nawet za kratami zawsze był pewnym wyzwaniem dla rosyjskiego reżimu - powiedziała analityczka z PISM, która była w piątek gościem Patrycjusza Wyżgi w programie Didaskalia.