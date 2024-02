USA ostrzegają przed bronią atomową Rosji w kosmosie. Jest reakcja z Moskwy

"To oczywiste, że Biały Dom próbuje, hakiem lub oszustwem, zachęcić Kongres do głosowania nad ustawą o przyznaniu pieniędzy, to oczywiste" - powiedział rzecznik Kremla cytowany przez rosyjską agencję informacyjną TASS. "Zobaczymy, jakich sztuczek użyje Biały Dom" - dodał Pieskow. Z kolei rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow oskarżył Stany Zjednoczone o "złośliwą fabrykację" - podała TASS.