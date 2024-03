Skandal w niemieckiej armii. Pieskow grzmi

Kreml czeka na efekty kontroli Scholza

Po wycieku rozmowy do mediów kanclerz Niemiec Olaf Scholz zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia sprawy. - Pan Scholz powiedział, że w tej sprawie zostanie przeprowadzona szybka, pełna i skuteczna kontrola. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób, mam na myśli nawet za pośrednictwem mediów, dowiemy się, do czego doszła ta kontrola - powiedział Pieskow.