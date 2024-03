Skandal w Niemczech. "Sytuacja staje się coraz bardziej groźna"

"Frankfurter Allgemeine Zeitung " pisze: "To mógł być wspaniały weekend w Rzymie. Kanclerz Olaf Scholz przyleciał do świętego miasta na dwa dni, rozmawiał z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, był obecny, gdy europejscy socjaldemokraci wybierali swojego głównego kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego i spotkał się z papieżem. Kanclerzowi nie udało się jednak uciec od wielkiej polityki. (...) To, co opublikowali Rosjanie, było po prostu zbyt dobrym ładunkiem wybuchowym w debacie, której Olaf Scholz nie mógł opanować pomimo wszystkich swoich wysiłków. Nie chce dostarczyć Kijowowi pocisków manewrujących Taurus, które mogą wlecieć na 500 kilometrów w głąb terytorium Rosji, ponieważ obawia się, że Niemcy zostaną wciągnięte w wojnę między Rosją a Ukrainą jeszcze bardziej niż wcześniej. Scholz i jego ludzie przedstawiają te obawy w taki sposób, że ludzie dają im wiarę."