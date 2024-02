Dworczyk przed komisją. Nagle pojawił się nowy mail

Podczas posiedzenia komisji przewodniczący Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej nawiązując do wcześniejszych zeznań byłego wicepremiera Jarosława Gowina, pytał, czy mail ówczesnego wiceszefa MAP Artura Sobonia był prawdziwy. Chodziło o maila, w którym negatywnie odnosił się on do wyborów korespondencyjnych i że druga tura wyborów nie może się odbyć w ciągu 14 dni ze względów technicznych.