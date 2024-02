Jasna deklaracja Dworczyka od razu na początku przesłuchania

- Bardzo dziękuję. Chcę państwu powiedzieć, że konsekwentnie będę proponował, by niezależnie od tego, kto będzie świadkiem, biorąc pod uwagę zeznania pana Sobonia i zeznania pana Szczegelniaka, żeby komisja mogła od razu przejść do zadawania pytań. Myślę, że to będzie nie tylko dla komisji, ale również tych, którzy nas oglądają, korzystne - oznajmił Dariusz Joński.