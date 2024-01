Nowe posłanki w Sejmie. Marszałek zaprosił "na kurtuazyjną kawę"

- Stwierdzam, że pani poseł Magdalena Łośko złożyła ślubowanie poselskie. Pani poseł, Gratuluję - oznajmił Szymon Hołownia. - Zapraszam dzisiaj do siebie na kurtuazyjną kawę - dodał, zwracając się do nowej posłanki. Lider Polski 2050 zaproszenie skierował również do innej nowej posłanki Anny Baluch.