Prezes odsłania karty. PiS jedzie w Polskę

- Mamy do czynienia z "podwójną grą". W Polsce ludziom się mówi, mówi to sam premier, że nic się nie zmieni, że jesteśmy przeciwko zmianie traktatów (unijnych -red.), a coś zupełnie innego mówi się, kiedy się jest w Brukseli, kiedy mamy do czynienia ze zgodą na niemiecki dyktat - stwierdził prezes PiS.