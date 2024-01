Spotkanie odwołane. "Źle to świadczy o panu prezydencie"

- My po prostu chcemy pracować i nie mamy czasu na imprezy w Pałacu Prezydenckim. Widzę, że pan Kamiński i Wąsik stali się stałymi gośćmi pana prezydenta. Będą teraz, jak rozumiem, zapraszani na kawki, lunche – pewnie do końca kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli pan prezydent uznał, że tak trzeba, a panowie byli posłowie nie mają co robić już w Sejmie, bo nie są parlamentarzystami, to niech bawią się z panem prezydentem. Źle to świadczy o panu prezydencie - powiedziała.