Wybory kopertowe. Komisja odtajniła część dokumentów

- Jeżeli mamy do czynienia z dokumentami niejawnymi w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, czyli takimi, które są oznaczone klauzulami poufności, to właściwym do ich odtajnienia uprawniony jest ten organ, które uznał, że jest to informacja niejawna - wyjaśnił. Powiedział, że "po zdjęciu klauzuli komisja może mówić o nich na publicznych posiedzeniach, mogą być opublikowane, gdyby zaszła taka potrzeba". Jednak, "jeśli nie zapadnie decyzja o odtajnieniu nie oznacza to, że członkowie komisji nie będą mogli zapoznać się z dokumentami. Nie mogą ich jednak przytaczać na otwartych posiedzeniach" - dodał.