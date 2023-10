Odejdą od prezydenta Dudy. Szykują się zmiany w Pałacu Prezydenckim

W wyborach do Sejmu szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot otwierał listę PiS w Bydgoszczy. Ale to nie on, a lokalny poseł i minister w KPRM Łukasz Schreiber był lokomotywą wyborczą. Szrot otrzymał 20 214 głosów, z kolei Schreiber 44 413.