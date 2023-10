Jaki błąd popełnił PiS? Pojawiają się kolejne głosy z Pałacu

- Doprowadziło to do tego, że Duda był nieobecny w kampanii wyborczej PiS. To był błąd. Ale skoro w PiS uważali, że są najlepsi i najmądrzejsi, to dzisiaj płacą za to cenę. Poza tym w sztabie wyborczym PiS były osoby, które, mówiąc najdelikatniej, nie mają najlepszego zdania o prezydencie Polski. I zazdroszczą mu miejsca, w którym obecnie jest. Przecież Duda w 2020 r. nie wygrał dlatego, że to PiS był najlepszy, tylko wygrał mimo całego obciążenia, które się ciągnęło za PiS-em – podkreśla nasze źródło związane z Pałacem Prezydenckim.