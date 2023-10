Udawana radość, a tak naprawdę smuta przy Nowogrodzkiej. Polityk PiS w kuluarach: "Jest źle"

- Muszę to sobie wszystko w głowie poukładać. Nie wypieram tego, co się stało, ale liczę jeszcze, że poprawimy wyniki - mówi nam polityk partii rządzącej. Nie traci nadziei: - Liczę na to, że w poniedziałek okaże się, że mamy więcej mandatów i urośnie Konfederacja. Ale co dalej? Bóg raczy wiedzieć. Boję się, że nawet jak poprawimy wyniki, to i tak bez szans na jakąkolwiek większość.