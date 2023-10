Wybory parlamentarne 2023. PKW podała, kiedy poznamy wyniki

- Póki co te protokoły bardzo szybko spływają, zostały rzeczywiście z tych dużych miast, dużych aglomeracji, ale mamy również informacje, bo to widać u nas w systemie, że jest dużo ostrzeżeń. To są takie punkty w protokole, które trzeba wyjaśnić. I te wyjaśnienia będzie weryfikowała Okręgowa Komisja Wyborcza - mówiła na konferencji prasowej szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.