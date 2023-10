Wyniki wyborów 2023. Co teraz zrobi prezydent Andrzej Duda?

"Bardzo proszę iść gremialnie do głosowania. Jak do tej pory, informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne. Wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat, więc jest to bardzo istotne. Poza tym wysoka frekwencja pokazuje też, że odpowiedzialnie podchodzimy do sprawy rządzenia naszym krajem, do kwestii naszej przyszłości, a także przyszłości naszych dzieci" - przekazał Andrzej Duda.