Gromy po słowach Scholza. "Skandaliczne, przekroczenie Rubikonu"

Niemiecki kanclerz powiedział te słowa, odnosząc się do kwestii dostarczenia rakiet Taurus, berlińskiego odpowiednika pocisków Storm Shadow. Jak zaznaczył, wymagałoby to żołnierzy pomagających w terenie. W swoich słowach powołał się na podejście Wielkiej Brytanii i Francji, które używają własnych systemów. Argumentował to tym, że konsekwencją byłoby to, że Niemcy stałyby się "uczestnikiem wojny".