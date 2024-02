Niebywała indolencja Niemiec. Scholz dostał cios z niespodziewanej strony

Rakiety Taurus to jeden z najnowocześniejszych rodzajów broni, jakimi dysponuje Bundeswehra. Scholz już na początku października ubiegłego roku zadecydował, że Niemcy nie będą dostarczać Taurusów Ukrainie z obawy, że mogą one sięgnąć celów na terytorium Rosji. Strona ukraińska wielokrotnie prosiła Berlin o dostarczenie Taurusów, jednak do tej pory ich prośby pozostały bez odpowiedzi.