Niemiecki generał ostrzega. "Nie żyjemy już w czasie pokoju"

Jego zdaniem część infrastruktury w Niemczech nie jest przygotowana na wypadek konfliktu. - Wystarczy rzut oka na mapę, by zobaczyć, gdzie możemy łatwo ucierpieć. Jest tylko kilka mostów na Odrze. Jeśli zostaną zniszczone, to mamy problem – powiedział. Infrastruktura transportowa wymaga zaś modernizacji. - Wschodnia linia kolejowa z Brandenburgii do Polski jest dobrze rozwinięta po polskiej stronie, ale jeszcze nie po naszej – przyznał. Piloci muszą też na nowo nauczyć się korzystać z prowizorycznych pasów startowych i lądowisk.