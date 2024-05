Media: Ukraina zaatakowała Rosję zachodnią bronią. "Bez zgody"

Jak podała agencja AFP, ukraińskie siły zbrojne "kilkakrotnie użyły zachodniej broni do ataku na terytorium Rosji, w tym w Krasnodar". Nie podano, jakiego rodzaju była to broń.

We wtorkowym wywiadzie dla "New York Timesa" prezydent Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do sojuszników o wyrażenie zgody na użycie zachodniej broni do ataków na pozycje rosyjskie rozlokowane w samej Rosji, skąd najeźdźca prowadzi ostrzał artyleryjski i lotniczy i gdzie przygotowuje swoje oddziały do ataków na Ukrainę.