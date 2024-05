Putin grozi NATO. "Igrają z ogniem"

Od kilku dni trwa dyskusja, czy kraje NATO powinny zezwolić Ukrainie używać podarowanej broni do atakowania celów wojskowych w Rosji. Zdania są mocno podzielone. Sprawę skomentował Władimir Putin. Ocenił, że to "igranie z ogniem". - Ciągła eskalacja może prowadzić do poważnych konsekwencji - grozi rosyjski dyktator.