Szwecja daje Ukrainie zielone światło. Mogą uderzyć w Rosję

Szef szwedzkiego resortu obrony przypomniał, że Ukraina odpiera niesprowokowaną inwazję ze strony Rosji. - Zgodnie z międzynarodowym prawem Ukraina ma prawo do obrony poprzez działania bojowe skierowane na terytorium przeciwnika, o ile jest to zgodne z prawem wojennym - podkreślił Jonson. Dodał, że "Szwecja stoi za prawem międzynarodowym i prawem Ukrainy do obrony".