Był ranny, miał gotówkę i nóż. 74‑latek obezwładniony

Do zdarzenia doszło we wtorek, 28 maja. Pracownicy firmy ochroniarskiej przy dworcu autobusowym Rataje znaleźli 74-latka, który wymagał pomocy . Na miejsce wezwano straż miejską, która stwierdziła, że senior jest wyziębiony, a na dodatek ma ogromnego guza i ranę na głowie. Kontakt słowny z nim był mocno utrudniony.

Po udzieleniu mu pierwszej pomocy i okryciu kocem termicznym, strażnicy wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Ratownicy ocenili jego stan jako wymagający hospitalizacji , dlatego podjęli transport do placówki karetką.

Funkcjonariusze straży miejskiej także pojechali do szpitala. Powód? Senior miał przy sobie dużą kwotę gotówki i trzeba było ją zabezpieczyć. Po dotarciu na SOR mężczyzna stał się jednak bardzo agresywny. Strażnicy miejscy musieli go obezwładnić, by lekarze mogli podać mu środki uspokajające.