Rzeź Rosjan w Ukrainie. Na Putinie nie robi to wrażenia

W 2023 roku Rosjanie stracili więcej ludzi niż w pierwszym roku inwazji i co do tego wszyscy się zgadzają. Różnice w ostatecznym rozrachunku wynikają z różnicy w liczbie wyjściowej. Wedle Ukraińców rosyjskie straty w żołnierzach "bezpowrotnie straconych" (zabitych i rannych) wynosiły ok. 160-170 tys. Amerykanie podawali liczbę 150 tys. (w tym ok. 40 tys. zabitych).