To może być przełom dla Ukrainy. Ważny głos z Finlandii

- Finlandia nie nałożyła szczególnych ograniczeń na korzystanie z przekazanego Ukrainie sprzętu wojskowego, ale założeniem jest, że należy go używać zgodnie z międzynarodowymi normami - powiedziała szefowa fińskiego MSZ.

o może być przełom dla Ukrainy. Ważny głos z Finlandii

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine